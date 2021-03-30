السيسي: أنا شخص صعب إرضائي… والمصريون صبروا





أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أنه شخصية صعبة الإرضاء، مشيدا بتضافر جهود و”صبر” المصريين في مواجة الأزمة الأخيرة لقناة السويس.

وقال السيسى في إطار تعليقه على تنفيذ المشروعات داخل البلاد وخلال مؤتمر صحفي عقد بهيئة قناة السويس: “أنا صعب إرضائي.. أنا عاوز كل حاجة زي الفل في أسرع وقت وبأقل تكلفة”، حسبما نقلت صحيفة “المصري اليوم”

وأضاف السيسي: “التطور الطبيعى للهيئة الاقتصادية لقناة السويس لسة بدري، المشروع بدأ من 20 سنة فاتوا ولكن لم ينفذ، نتحرك وراء المشروعات لتنفيذها بشكل كبير لصالح بلدنا، لسة بدري، عايزين 100 ألف مشروع وإحنا 100 مليون، عاوزين الناس كلها تشتغل”.

واستطرد حديثه بالقول:

المصريون كانوا خلال الأزمة صابرين وصامتين وحريصين على بلدهم، والله يساعدهم ويحافظ على بلدهم من كل شر.

وأردف موجها حديثه للمواطنين: “لا تخافوا أبدا على مصر، بفضل الله ثم بإرادة المصريين وإصرارهم على مواصلة التنمية والاستقرار لبلدهم”.

وفي تعليقه على حادث جنوح سفينة “إيفر غيفن” في قناة السويس قال السيسي: “كل الشكر للأشقاء الذين عرضوا المساعدة على مصر لحل الأزمة، وطالما هناك إرادة وبناء وتعمير التي تعمل مصر عليها دوما، وهو ما حدث في قناة السويس بنجاح استمرار حركة الملاحة”.

وتابع: “أبلغت رئيس هيئة قناة السويس بأن سمعة مصر في رقبته، لإدارة الأزمة بكفاءة”، مشيرا إلى أن “هناك 3 سيناريوهات عرضت للجوء لأحدها من أجل حل أزمة السفينة، وكانت الهيئة جاهزة لجميع السيناريوهات”.

وأضاف: “محدش كان حاسس بينا، ولما حصلت الأزمة الدنيا كلها بتتكلم، كان فيه اتصال كنت عارف إن موضوع المد والجذر سيكون عامل حاسم في نجاح جهد تكريك الجانبيين الغربي والشرقي لوصول المياه إلى جسم السفينة بالكامل”، مضيفا أن “أصعب سيناريو هو تخفيف الحمولة وقلنا نجهز نفسنا ليه ومش مهم التكلفة”.

العربية نت