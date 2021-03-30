بعد الخوف والتشكيك في فعاليته…راغب علامة يتلقى لقاحا ضد فيروس كورونا





تلقى المطرب اللبناني راغب علامة، اللقاح المضاد لفيروس كورونا في دولة الإمارات التي يقيم فيها برفقة أسرته.

وشارك راغب علامة جمهوره عبر حسابه على “تويتر”، صورته التي وثق من خلالها لحظة تلقيه اللقاح موجها الشكر للإمارات، وكتب راغب قائلا: “اليوم وبحمد الله تلقيت لقاح كوفيد 19 شكرا لإمارات الخير والأمان لحرصها الشديد على صحة الإنسان”.

وكان راغب علامة قد أعلن عن مخاوفه بشأن اللقاح، بسبب تشكيكه بفاعليته التي وصلت بحسب الشركات المصنعة له لأكثر من 90 في المئة، لكنه تراجع وخالف قراره في مقطع فيديو له، قال فيه: “كل يوم عن يوم عم يتطور موضوع لقاح كورونا”.

وأضاف: “من كام شهر أنا كنت كتير خايف من اللقاح، لكن اليوم الخطر الدائم هو كورونا نفسها، أنا ناطر ليوصل الفكيسن على لبنان لأكون أول واحد يأخذه

العربية نت