انخفاض كبير لأسعار الذهب في مصر





انخفضت أسعار الذهب في السوق المصري بشكل كبير، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، تزامنا مع تراجع قيمة المعدن النفيس على الصعيد العالمي.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لموقع “مصراوي” الإخباري، إن سعر غرام الذهب عيار 21 تراجع بمقدار 13 جنيها عن الأمس، ليسجل 749 جنيها.

فيما وصل سعر الذهب عيار 18 إلى 642 جنيها للغرام، وبلغ سعر الغرام عيار 24 نحو 856 جنيها، وسجل الجنيه الذهبي نحو 5992 جنيها.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1.5% أو ما قدره 25 دولارا للأوقية، لتسجل 1689 دولارا، وذلك تزامنا مع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي وزيادة عائد سندات الخزينة.

العربية نت