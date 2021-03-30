البسكويت بالشاي يقتل مناعة طفلك الرضيع.. احذري هذه العادة





يعتقد الكثيرون أن إدخال البسكويت بالشاي أو بالماء للرضع، مفيد وخفيف على المعدة. ولكن حذر أطباء الأطفال وأخصائي التغذية من هذه العادة، ومن أبرزهم الدكتورة مفيدة الشلقاني عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي على “فيسبوك”. إذ يحتوي البسكويت على زيوت مهدرجة، فضلاً عن السكر والمواد الحافظة التي تضعف المناعة، ما يسبب تلبكاً معوياً. كما أن الشاي يؤدي لإصابة الطفل بالأنيميا ونقص الحديد( بحسب الامارات نيوز)وهو ما أكده أيضاً الدكتور محمد رفعت استشاري طب الأطفال في إحدى البرامج التليفزيونية. مؤكداً تجنب تناول الطفل البسكويت بالشاي قبل أن يتم عامه الأول، وهو الأمر الذى اعتادت عليه العديد من الأمهات وأصبح متوارثاً شعبياً. وأشار إلى أن إطعام الطفل يبدأ من الشهر السادس التي تنمو فيها الأسنان “سن التسنين”، والبسكويت بالشاي يؤدي الي تسوس الأسنان. وهذا يفسر سبب المشاكل التي يعاني منها الكثير من الأطفال في سن صغير. وفقاً لما جاء في موقع مصراوي. وحذر رفعت الوالدين من عدم وضع إضافات مختلفة على أكل الطفل عند التحضير، مثل استبدال الحليب بالماء، ويجب تنفيذ التعليمات قدر المستطاع. وكشفت جمعية التغذية البريطانية في دراسة لها عن “فعل خاطئ” تمارسه ملايين الأمهات حول العالم مع أطفالهن في أواسط مرحلة الرضاعة. فالغذاء التقليدي الذي تعطية الأمهات للأطفال الرضع هو البسكويت بالشاي. وأوضحت الدراسة أنه غذاء مضر بصحة الطفل، إذ تقول خبيرة التغذية كريس كاشين الناطقة باسم الجمعية البريطانية “إن الشاي يحتوي على مركبات البوليفينول. التي تمنع الجسم من امتصاص الحديد، ما قد يسبب للطفل الإنيميا، والتعب، وصعوبة في التركيز، فضلاً عن التأثير السلبي على نمو دماغ الطفل وجسمه”. وأشارت الدراسة إلى أن الشاي يحتوي على الكافيين، ما يعيق امتصاص الكالسيوم، وبالتالي يسبب مشاكل في النوم. إضافةً إلى احتوائه على “التانين”، المضر بصحة الأسنان، أما البسكويت فقد يسبب تسوس الأسنان، لاحتوائه على البيض والسكر.

الخرطوم ( كوش نيوز)