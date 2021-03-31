شرطة محلية برام تُفرِّق اعتصاماً سلمياً بالبمبان وتعتقل العشرات





فرّقت شرطة محلية برام بولاية جنوب، اعتصام المحلية السلمي الثاني برئاسة محلية برام للمطالبة بالخدمات الأساسية، التي وعدت بها حكومة الولاية برئاسة الوالي موسى مهدي وقيادات من الحرية والتغيير عند زيارتهم لبرام في الاعتصام الأول من العام السابق.

ولفت عدد من شباب الاعتصام ببرام للصحفيين إلى أن شرطة المحلية استخدمت الغاز المُسيّل للدموع لتفريق المتعتصمين السلميين واعتقال العشرات منهم الذين رفضوا فض الاعتصام السلمي الثاني .

ودعا شباب برام داخل ولاية الخرطوم لوقفة احتجاجية أمام رئاسة مجلس الوزراء غداً الخميس الساعة ١٢ بتوقيت الثورة لوقف الانتهاكات التي يتعرّض لها شعب محلية برام من ظلم واعتقال وضرب لمجرد المُطالبة بحقوقهم المشروعة بحسب ملتقى كل أولاد وبنات برام الكلكلة في الفيسبوك، فيما وصل إلى مدينة نيالا وزير الداخلية الفريق شرطة عز الدين الشيخ لتفقد أحوال الشرطة والأحوال الأمنية.

صحيفة السوداني