تمديد تأشيرات المقيمين في المملكة والمتواجدين خارجها لمدة 30 يوماً دون رسوم





أصدرت سفارة خادم الحرمين الشريفين في مصر بياناً نشرته عبر حسابها على موقع «تويتر» بشأن صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة الخاصة بالمقيمين في المملكة والمتواجدين خارجها، وذلك رداً على الاستفسارات التي تلقتها. وأوضحت السفارة في بيانها (بحسب عكاظ)أنه في ضوء التعليق المؤقت للدخول للمملكة، تم تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين، ممن هم خارج المملكة في الدول التي تم تعليق القدوم منها لمدة 30 يوماً من تاريخ تعليق السفر إلى تلك الدول، إضافة إلى تمديد صلاحية التأشيرات الصادرة لأغراض الزيارة والسياحة ممن هم خارج المملكة لمدة 30 يوماً. وأضاف البيان: إن تمديد صلاحية الإقامات والتأشيرات المشار إليها سيكون دون دفع أي رسوم أو مقابل مالي مقرر لذلك التمديد.

الخرطوم (كوش نيوز)