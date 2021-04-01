إتفاق بين العدل والمساواة والدعم السريع على ردع المتفلتين





أكد قائد قوات الدعم السريع العميد حمدان جدو بنشوك عزمهم على حسم التفلتات الأمنية وقال ان هناك مرجفين لايريدون ان يعم السلام ربوع السودان قائلا “ان السلام هو اساس كل شئ وبدونه لايتحقق اي شئ”. واوضح سيادته خلال لقائه وفد حركة العدل والمساوة السودانية بمقر قيادة الدعم السريع بالفاشر ان قوات قوى الكفاح المسلح داعم اساسي وسند قوي لتحقيق الامن والاستقرار وزاد قائلا:”حتى يكون هناك سلاما حقيقيا على الارض لابد من تضافر كافة الجهود والعمل كالجسد الواحد لحسم وردع المجرمين والمتفلتين “. ونفى بنشوك بحسب ( سونا) الاتهامات الموجهة لقوات الحركات ان افرادها وراء التفلتات واصفا قواتها بالمنظمة والمحترمة واوصى قيادة الحركة بعدم السماح لقواتها بالتحرك بالسلاح والكدمول في الاماكن العامه. واكد الفريق سليمان صندل الامين السياسي لحركة العدل والمساواة مسؤل ملف الترتيبات الامنية اهمية التعاون مع قوات الدعم السريع والاجهزة النظامية الاخرى وقطع بان الحركة لن تسمح باي خروقات امنية وانها مهتمة جدا بانفاذ الترتيبات الامنية وأمن واستقرارالمواطنين مثمنا جهود قائد قوات الدعم السريع نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو وقائد ثاني القوات الفريق عبدالرحيم دقلو لجهودهما ودعمهما المتواصل لانزال السلام لأرض الواقع.

الخرطوم ( كوش نيوز)