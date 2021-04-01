المالية تعلن عن زيادة جديدة في أسعار الوقود





أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن زيادة جديدة في أسعار الوقود (البنزين والجازولين) ابتدأ من اليوم (الخميس).

ووجهت وزارة المالية محطات الخدمة، في منشور اطلع عليه (باج نيوز )، برفع أسعار البنزين إلى 150 جنيها للتر البنزين، من 127 جنيها ليصبح سعر الجالون 675 جنيه.

وعدلت وزارة المالية أسعار لتر الجازولين إلى 125 جنيها ، مقابل 115 جنيه ليصبح سعر الجالون 565.5 جنيه.

وفي أكتوبر الماضي 2020، أعلنت الحكومة تطبيق رفع الدعم عن المحروقات.

باج نيوز