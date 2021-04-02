الخرطوم تستضيف الاجتماع التحضيري لمؤتمر باريس غداً





تستضيف الخرطوم غداً السبت، فعاليات الاجتماع التحضيري لمؤتمر باريس الذي سيُقام في 19 مايو المقبل.

ويبحث الاجتماع التحضيري والذي يأتي برعاية وزارة الاستثمار، عرض المنصة التي سيُوفِّرها (الملتقى) المُزمع انعقاده بباريس 19 مايو المقبل، والتي ستسهم في فتح آفاق الاستثمارات المشتركة، وفرص الاستثمار بمُشاركة رجال أعمال وشركات من السودان مع نظرائهم من فرنسا وبعض البلدان الأوروبية.

وينظم (مُلتقى الاستثمار في السودان) المركز السوداني الأوروبي لدراسات السلام في باريس ومنظمة (لين) في الخرطوم، بمُشاركة عددٍ من الغُرف التجارية الصناعية الفرنسية بالتعاون مع الحكومة الفرنسية.

ويشارك في الاجتماع التحضيري، وزراء: الاستثمار، المالية، الزراعة، التجارة، الطاقة، والمعادن، إضافةً إلى كُبريات الشركات السودانية، أبرزها مجموعات النفيدي، البرير، دال وسوداني من خلال تقديم تصوراتها عن آفاق مُستقبل الاستثمار في السودان وتحدياته.

ويُعتبر هذا الاجتماع تمهيداً للتحضير لمُلتقى (الاستثمار في السودان: الفرص والتحديات) الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس في 19 مايو المقبل بمشاركة واسعة من غرف التجارة والصناعة الفرنسية وعدد من المسؤولين الفرنسيين.

(كوش نيوز)