غُرفة النقل تنتقد رفع أسعار الوقود وزيادة في تعرفة المواصلات





كشف الأمين العام لغرقة النقل والمواصلات، الشاذلي الضواها، عن تواصل تناقص مركبات النقل العاملة بالمواصلات، بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل، وانتقد زيادة أسعار الوقود دون مُبرِّرات، مبيناً أن الزيادة الجديدة في أسعار الوقود ستلقي بمزيد من الأعباء على القطاع، فيما عمد أصحاب المركبات على زيادة تعرفة المواصلات بسبب زيادة سعر الوقود

وقال الشاذلي لـ(الصيحة)، إن مركبات النقل خرجت من الخدمة ومن شأن زيادة أسعار الوقود أن يتسبب في المزيد من الخروج، قاطعاً بأنّ الأمر لا يحتمل غير تدخل حكومي حاسم لضمان استمرار عمل المواصلات.

وفي الأثناء، استبق عدد من أصحاب المركبات العامة، أي قرار بزيادة التعرفة، ونفذوا زيادة جديدة على تعرفة المواصلات، بحجة زيادة أسعار البنزين إلى 150 جنيهاً بدلاً من 127 جنيهاً للتر، و125 جنيهاً للتر الجازولين بدلاً من 115 جنيهاً.

وأبدى مواطنون، امتعاضهم من زيادة تعرفة المواصلات، مشيرين إلى أن أصحاب المركبات في الأصل بدأوا في تنفيذ زيادات فلكية منذ فترة الإغلاق للحد من تفشي كورونا العام الماضي، مُضيفين أنّ تعرفة المواصلات فاقت طاقتهم وقُدرتهم، ولفتوا إلى ان ارتفاع تكلفة المواصلات أجبر بعض العاملين في القطاع الخاص لترك عملهم، لجهة أن الرواتب أصبحت لا تغطي.

وعزا فيه أصحاب مركبات، الزيادة الجديدة لزيادة أسعار الوقود، فضلاً عن زيادة أسعار الاسبيرات وقطع الغيار بصورة كبيرة.

الخرطوم ـ جمعة عبد الله

صحيفة الصيحة