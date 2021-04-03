سوق أبوظبي للأوراق المالية يعطل تداول أسهم سوداتل





أصدر سوق أبوظبي للأوراق المالية أمراً مؤقتاً بإيقاف أسهم شركة سوداتل عن التداول بالسوق، علماً أن أسهم الشركة يتم تداولها بسوق الخرطوم للأوراق المالية وسوق أبوظبي للأوراق المالية في ما يسمى بالإدراج المتقاطع. وذكر القرار القاضي بإيقاف تداول أسهم الشركة مؤقتاً ابتداءاً من يوم 1 أبريل 2021م أن السبب في هذا الإيقاف هو عدم التزام الشركة بالإفصاح عن معلوماتها المالية، الأمر الذي يخالف لوائح السوق. وبحسب صحيفة الوطن، تم تعميم هذا القرار على جميع شركات الوساطة المالية العاملة بسوق أبوظبي بصورة إلى هيئة أسواق المال الإماراتية، وطالب القرار جميع الإدارات المعنية بالسوق انفاذه فوراً.

الخرطوم (كوش نيوز)