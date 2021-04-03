حمدوك يخاطب المنتدى الأوّل للصمغ العربي





تحت شعار”شمال كردفان موطن الصمغ العربي”.

يخاطب رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، الخميس، بقاعة أمانة حكومة ولاية شمال كردفان ، المنتدى الأول للصمغ العربى الذى تستضيفه الولاية تحت شعار (شمال كردفان موطن الصمغ العربي).

وقال والي ولاية شمال كردفان، خالد مصطفى آدم، بحسب وكالة السودان الرسمية، السبت، إنّ الاستعدادات اكتملت لعقد المنتدى الأوّ للصمغ العربي في السابع من أبريل الجاري.

وأشار إلى أنّ الاهتمام بتطوير حزام الصمغ العربى وتشجيع المزارعين على زراعة الأشجار الغابية المُثمرة لزراعة اكبر مساحات ممكنة من اشجار الصمغ العربي.

باج نيوز