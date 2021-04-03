نيللي كريم تتعرض لمحاولة قتل فاشلة وتقرر دخول عالم الغناء





ينتظر الجمهور عرض مسلسل “ضد الكسر” في الموسم الرمضاني الذي تلعب بطولت الفنانة المصرية نيللي كريم. وعرضت الشركة المنتجة البرومو الخاص بالمسلسبل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقي حيث تجسد نيلي في المسلسل شخصية سلمى وهي فتاة من مشاهير “تيك توك” تتعرض لمحاولة قتل فاشلة، ويتم نقلها للمستشفى وهناك تفقد الذاكرة بشكل جزئي وتدور الشبهات حول زوجها في المسلسل الفنان محمد فراج. من ناحية أخرى، قررت نيللي احتراف عالم الغناء بعد نجاحها الكبير كممثلة صنِّفت من أبرز نجوم الصف الأول في الدراما، حيث فاجأت جمهورها بأغنية جديدة تحمل اسم “دولا دولا” على طريقة الفيديو كليب مع فرقة “المدفعجية”. وبحسب زهرة الخليج طرحت نيللي هذه الأغنية عبر موقع يوتيوب ضمن الحلقة الأخيرة من برنامج “هيتايا” وهو مزيج بين عرض الواقع وبرنامج مزيكا، ويعد أول عمل ديجيتال للفنانة نيللي كريم يذاع على “يوتيوب”. وانتهت نيللي من تصوير الموسم الأول من البرنامج (بحسب الامارات نيوز ) وسبق أن شاركت مع فرقة “المدفعجية” في مقطع صغير لأغنية مليونير وهي تتر مسلسلها الرمضاني بـ100 وش الذي سبق أن حقق نجاحاً كبيراً في الموسم الرمضاني السابق، لتقرر بعد ذلك دخول عالم الغناء خاصة المهرجانات. يذكر أن مسلسل “ضد الكسر” من بطولة نيللي كريم، محمد فراج، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، تارا عماد، لقاء الخميسي، وحمزة العيلي، والعمل من تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج جمال العدل.

الخرطوم (كوش نيوز)