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انطلاق مهرجان الفيلم الوثائقي الاول بالسودان الخميس القادم
رسميا بمتحف السودان القومي بالخرطوم الأربعاء القادم مهرجان الفيلم الوثائقي الأول بالسودان، وتبدأ الفعاليات اعتباراً من الخميس القادم وحتى الأحد. ويشتمل البرنامج على عروض للافلام الوثائقية – معارض مصاحبة – برامج ثقافية وفنية – مسابقة لاختيار اجمل الافلام الوثائقية بالاضافة الى الندوات وورش العمل. كما يشهد المهرجان (بحسب السوداني ) تكريم لبعض الشخصيات الوطنية، ويصاحبه سوق ضخم، و بيع مباشر للجمهور باسعار مخفضة بمشاركة واسعة من المؤسسات والشركات والمصانع الوطنية.
الخرطوم (كوش نيوز)