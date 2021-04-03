تباين في أسعار المحاصيل الزراعية بالنيل الأزرق





سجل مؤشر أسعار المحاصيل الزراعية بولاية النيل الأزرق عن شهر مارس تباينا ملحوظا في الاسعار وأوضح عماد حماد بدوي مدير إدارة الإحصاء والمعلومات بأسواق المحاصيل لسونا ان سعر جوال الفتريتة ترواح ما بين ٦,٥٠٠-٧,٢٠٠ جنيها وتراوح سعر جوال ود احمد ما بين ٦,٢٠٠-٧,٢٠٠. جنيها وبلغ سعر جوال طابت ما بين ٩,٠٠٠-١٠,٠٠٠ جنيها بينما ظل سعر جوال الدخن مستقر في ٩,٠٠٠ جنيها وتباين سعر قنطار السمسم ما بين ١٦,٠٠٠-١٦,٥٠٠ جنيه وزهرة الشمس ما بين ١٣,٠٠٠-١٥,٠٠٠جنيه للطن واستقر قنطار صمغ الهشاب في ١٤,٠٠٠ جنيه إضافة الي صمغ الكاكموت الذي تراوح قنطاره بين ١١,٠٠٠-١٢,٠٠٠ جنيه، فيما استقر قنطار صمغ الطلح في ٥,٢٠٠ جنبه وتباين جوال الفول السوداني ما بين ٩,٠٠٠-١٠,٠٠٠ جنيه وقنطار القطن ما بين ٣,٠٠٠-٣,٧٠٠ جنيه وجوال التسالي ترواح بين ١٤,٠٠٠-١٦,٠٠٠ جنيه و أوضح عماد بحسب ( سونا ) ان الولاية شهدت ترحيل كميات كبيرة من المحاصيل الي الولايات الأخري تمثلت في 25,427 جوال من السمسم و ٤١٩,٦٩٦جوال من الذرة و٣,٨٤٠ جوال من الدخن بجانب ٤٤,١٣٠ جوال من زهرة الشمس و١٦,١٤٢ جوال من التسالي و٣٠ جوال من الأمباز و ١,٢٢٧ جوال من البتاب و ١٢٣,٢٢٢ جوال من القطن البيشة و ٢٠,٣٧ بالة من القطن و ٥,٢٧٥ جوال من بذرة القطن.

الخرطوم ( كوش نيوز)