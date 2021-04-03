وزير المعادن إلى البحر الأحمر





التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع بحسب مساعد تصل الى مبلغ”96.883,055,1″.

يغادر وزير المعادن محمد بشير عبد الله، إلى البحر الأحمر، الأحد، في زيارة تستمر لثلاثة أيامٍ.

وسيرافق الوزير المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك اردول والمدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية محمد سعيد.

وتأتي الزيارة بحسب وكالة السودان الرسمية، لتدشين عددٍ من مشروعات المسؤولية المجتمعية بولاية البحر الأحمر للعام 2021 والتي تنفذها الشركة السودانية للموارد المعدنية.

وتشمل عدد من المشروعات تصل تكلفتها الى (96.883,055,1)، بمحليات هيا، جبيت المعادن ومحلية القنب والاوليب .

وقال مدير الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية بالشركة السودانية للموارد المعدنية صديق مساعد إنّ المشروعات التي سيتمّ تدشينها تشمل تشييد مركز تعليم نسوي بمنطقة هيا وتشييد وحدة صحية اولية بمنطقة شودي محمد هون ووحدة صحة اولية بمنطقة تلكو الى جانب تشييد عدد من خزانات المياه بمناطق ( شدياب، اوتيب، هادي).

باج نيوز