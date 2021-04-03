السعودية.. 26% نسبة المواطنين العاملين بالقطاع السياحي





قال مدير عام تدريب وتوطين الوظائف في وزارة السياحة في السعودية، بندر السفير، إن عدد السعوديين العاملين في القطاع بلغ نحو 189 ألفا من 726 ألف موظف في القطاع السياحي في المملكة، ما يشكل 26% بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأوضح خلال لقاء افتراضي نظمته غرفة جدة، أن الوزارة تهدف إلى رفع الناتج المحلي للقطاع السياحي إلى 5.3 في المائة في 2022 ونحو 10 في المائة في 2030، كما تهدف إلى أن يصل عدد الزيارات في الداخل إلى 32.5 مليون في 2022 ونحو 43 مليونا في 2030، وعدد الزيارات الخارجية 29.5 مليون في 2022 ونحو 55 مليونا في 2030.

وأشار السفير إلى أن وزارة السياحة حددت 15 برنامجا لتوطين القطاع السياحي، بينها ستة برامج للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، منها ما أطلق ومنها ما هو في طور الإطلاق ومنا ما سيطلق.

وتمثلت هذه البرامج في “برنامج الابتعاث السياحي، برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف، برنامج التدريب التطبيقي، برنامج حفاوة، وشهادات الاعتماد الاحترافية، وبرنامج إعداد القادة، برنامج التعليم التنفيذي، منصة التعليم السياحي الإلكتروني، وبرنامج تدريب الإعارة”.

يأتي ذلك علاوة على برامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة السياحية وبرنامج معسكر تأسيس المنشآت، وبرنامج مسرعة الأعمال السياحي، برنامج بناء القدرات للمنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة، استوديو الشركات الناشئة، مجمع الابتكار وريادة الأعمال السياحي، برنامج تحدي الوجهات السياحية”.

وتطرق إلى إطلاق مبادرة مستقبلك سياحة التي حصدت تفاعلا من أصحاب العمل والباحثين عن العمل، مبينا أنها تهدف إلى توفير 100 ألف فرصة عمل بنهاية عام 2021 سيعلن عنها تباعا لمواكبة “رؤية 2030” في خفض مستويات البطالة وتلبية احتياجات القطاع من الكوادر الوطنية وتمكين الشباب السعودي.

العربية نت