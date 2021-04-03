موكب المومياوات… تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي





وجه رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عقب النجاح الذي حققه موكب المومياوات الملكية.

وقال آل الشيخ في تدوينة بحسابه على فيسبوك: “أتقدم بأسمى آيات التقدير والامتنان والتهانى القلبية، للرئيس عبدالفتاح السيسي وكافة مؤسسات الدولة المصرية على النجاح المبهر في تنظيم حدث نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط”.

واعتبر رئيس هيئة الترفيه أن متابعة الملايين من جميع أنحاء العالم لهذا الحدث عبر شاشات أكثر من 400 قناة فضائية دولية، يعد ترويجا كبير للسياحة المصرية، وتعبيرا عن قوتها الناعمة.

وتابع أن نجاح الاحتفال “أثبت للعالم أن مصر صاحبة 7 آلاف سنة حضارة مستمرة تحت القيادة الرشيدة الحالية لتعزيز هذه المكانة الكبرى والقدرة المدهشة على تنظيم الأحداث والفعاليات الكبرى، بنجاح وإخراجه بشكل ينال اعجاب واحترام كل من يتابعه”.

أتقدم بأسمى آيات التقدير والامتنان والتهانى القلبية، للرئيس عبدالفتاح السيسي وكافة مؤسسات الدولة المصرية على النجاح المبهر في تنظيم حدث نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط.

الملايين من جميع أنحاء العالم شاهد الحدث عبر شاشات أكثر من 400 قناة فضائية دولية، ما يعد ترويجا كبير للسياحة المصرية، وتعبيرا عن قوتها الناعمة اثبت للعالم أن مصر صاحبة ٧ الاف سنة حضارة مستمرة تحت القيادة الرشيدة الحالية لتعزيز هذه المكانة الكبرى والقدرة المدهشة على تنظيم الأحداث والفعاليات الكبرى، بنجاح وإخراجه بشكل ينال اعجاب واحترام كل من يتابعه.

كان الرئيس المصري، استقبل في وقت سابق من مساء اليوم السبت، داخل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط شرقي العاصمة المصرية، 22 مومياء ملكية تم نقلها من المتحف المصري بالتحرير وسط القاهرة.

العربية نت