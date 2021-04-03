



توضيح من غازي حسين محمد علي الناطق الرسمي لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي

توضيح :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اولاً : أصحاب السلطة الرابعة وأنتم المرآة التي تعكس الصورة الحقيقية لمسؤولي الدولة وتحملون هم المواطن و الوطن . يجب أن نتعامل مع صناعة الخبر بدقة و حرفية و مهنية و هذه هى مسؤوليتنا جميعاً ..

ثانياً : ما دعاني أن اكتب هذا التوضيح ، هو أنني وقفت كثيراً فى شكل الخبر المنسوب للناطق الرسمي لهذه المؤسسة والتي نتعامل معاها بكل دقة وحساسية فى نشر أخبارها. لأن ما ينشر أو يذاع عن وزارة المالية ليس بالأمر السهل . لذا نحن نتعامل بكل صدق ومصداقية مع مناديب وزارة المالية منذ سنين عديدة فى نشر الأخبار وما يُدار فى وزارة المالية بكل مهنية صحفية

ثالثاً : سلمى عبدالعزيز والتي نسبت لي خبر وزارة المالية .. أنا لا أعرف صاحبة الخبر ولم التقي بها ولم يتم الإتصال بي لأفُصح لها بهذا القول ..

ختاماً : أشكر كل الأخوة الصحفيين الذين إتصلوا مستنكرين الخبر المفبرك والذى لايشبه أًسلوب الصحافة السودانية صاحبة الماضي العريق .