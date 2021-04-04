اديس تفاجئ الجميع .. وتكشف عن عدم ممانعتها بيع مياه النيل الأزرق





قبيل ساعات من انطلاق الجولة الجديدة لمباحثات سد النهضة، فاجأت اثيوبيا الجميع بالكشف عن نيتها بيع الفائض من مياه النيل لدول اخرى. وقال الناطق الرسمي بأسم الخارجية الاثيوبية، دينا مفتي، أمس لمصادر مطلعة، ان من الممكن ان تبيع بلاده الفائض من الكهرباء ومياه النيل الازرق خارج اثيوبيا. وبحسب صحيفة التيار، أكد دينا وجهة نظر حكومته ببيع المياه مرة اخرى في تصريحاته أمس للمصادر في حوار مباشر عبر الانترنت. يشار إلى ان القانون الدولي الحديث للأنهار اعطى تعريف جديد لدول (حوض النهر) يتيح للدول البعيدة جغرافيا عن النهر ان تتمتع بنفس حقوق دول الحوض جغرافيا.

الخرطوم (كوش نيوز)