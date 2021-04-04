(13) ملياراً لإطعام الكلاب البوليسية ودراسة لاستخدامها في فحص (كورونا)





كشفت مصادر رسمية أن تكلفة وجبات الكلاب الشرطية في العام 2019م بلغت (13) مليار جنيه، وقالت أن التعامل معها يتطلب تهيئة البيئة بالسودان وتكييفها على حسب المنطقة التي استجلبت منها.

وأشارت ذات المصادر إلى أن وجبات الكلاب بالدائرة الشرطية تطلب من خارج البلاد، ولم تستبعد المصادر استخدام الكلاب البوليسية المدربة في فحص المصابين بـ(كورونا) خاصة بعد نجاح تجربة أماراتية، ووجود بحوث بريطانية تشير إلى إمكانية مساهمة الكلاب البوليسية في الحد من انتشار جائحة (كورونا)، وتابعت: الكلب المدرب يمتلك أكثر من 250 مليون حاسة شمية.

وأشارت المصادر بحسب صحيفة الحراك السياسي، إلى أن كل الكلاب الموجودة بدائرة الكلاب الشرطية مستجلبة ومسجلة بملف يحتوي على (تاريخ الميلاد ورقم الاستجلاب والحظيرة) بجانب امتلاكه باسبورت.

وأوضحت أنه يتم مخاطبة الجهات المختصة وبعد الموافقة يتم إدخال الكلاب بجانب تسجيلها بأسمائها علاوة على عيادة طبية للكشف على الكلاب يومياً بجانب أخذ جرعات التطعيم منها “التسنين والسعر والانفلونزا” وتتم العملية دورياً كل (3) أشهر بجانب أخذ الجرعات الوقائية التي يتم حقن الكلاب بها ضد الطفيليات بجانب تغطيسها في ماء معقم أيضاً كل (3) أشهر كما يوجد قسم توليد بالعيادة.

الخرطوم (كوش نيوز)