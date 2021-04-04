الثوب السوداني يزين مدينة هامبورغ الألمانية





الفنانة التشكيلية الألمانية جوليا بنز قامت بتزيين الجدران الخارجية لمرسمها ومعرضها الدائم بمدينة هامبورغ الألمانية بجدارية عملاقة تتجسدها صورة امرأة سودانية ترتدي الثوب السوداني.

ذلك بعد عودة “جوليا” من السودان بعد مشاركتها في فعالية “يلا نلون الخرطوم” التي نظمها معهد جوتة الألماني بالخرطوم، وقد أثارت تلك الجدارية تساؤلات الصحفيين أثناء افتتاحها لمرسمها حول معنى الجدارية ولماذا الثوب السوداني؟ فكانت إجابتها بحسب صحيفة الحراك السياسي: أنها قد أحبت السودان والسودانيين، والثوب السوداني يرمز لكل القيم التي يتمتع بها الشعب السوداني من بساطة وأريحية وانفتاح وتنوع وخصوصية وتقبل للآخر.

الخرطوم (كوش نيوز)