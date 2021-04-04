مشرفو “ثمرات” الأزهري والنصر يهددون بالتصعيد





كشفت جولة لمصادر مطلعة عن إقبال عدد كبير من المواطنين لمراكز تسجيل برنامج “ثمرات” بقطاعي الأزهري والنصر، وشكا مشرفو القطاعين من الوزارات القائمة بأمر برنامج “ثمرات. وقالوا في حديثهم بحسب صحيفة المواكب، أن هناك التزامات كان يجب على الجهات المعنية توفيرها في أسبوع، وأضافوا أن هنالك تقاعساً وتكاسلاً من بعض الجهات، معتبرين أنها تسعى إلى إفشال البرنامج. وطالبوا الجهات المعنية بتوفير جميع المتطلبات خاصة المتعلقة ببرنامج السجل المدني في كل مركز لتسجيل السواقط الذين ليس لديهم أرقام وطنية، وهدد المشرفون بالتصعيد الإعلامي حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

الخرطوم (كوش نيوز)