مطالبات إلى وزير الأوقاف لمراجعة توقيت صلاة الصبح وتناول السحور





طالب عدد من المسلمين بالسودان وزير الأوقاف نصر الدين مفرح بمراجعة توقيت صلاة الصبح .سنة الفجر ووقت تناول السحور. ونبه المطالبون إلى أن وقت أداء صلاة الصبح بحسب توقيت الوزارة الموزع على معظم المساجد بالبلاد غير صحيح وأنه يسبق وقت طلوع الفجر الصادق ذواللون الأحمر من جهة شروق الشمس بنحو ربع ساعة وأن الآذان الثاني يسبق وقت الفجر الصادق بنحو نصف ساعة. وشدد صحفيون ومهندسون علقوا على منشور على حساب الصحفي حسن حميدة في الفيس بوك شددوا على مراجعة وضبط الوقت الثاني ووقت صلاة الرقيبة والصبح. ولاحظ الصحفي حميدة وزميله الصيدلاني مجذوب حسن ان الأذان الثاني يرفع عند الرابعة وواحد وثلاثون دقيقة بينما الفجر الصادق لا ينتشر نوره في الافق إلا عند الخامسة وثمانية دقائق كما لاحظا ذات المشكلة بمناطق في ولاية نهر النيل ولاحظ مثلهم صحفيون في مناطق بولايتي الخرطوم والجزيرة ذات المشكلة. وكان عدد من الأئمة امثال صلاح الدين بن إبراهيم ابوعرفة أحد أئمة المسجد الأقصى وابن عثيمين والالباني والإمام تقي الدين الهلالي المغربي والإمام السيوسي في تونس قد نبهوا إلى ذات الموضوع وشددوا في عدد من (الفيديوهات) على ضبط توقيت صلاة الصبح والرقيبة وتناول السحور في المملكة العربية السعودية وفلسطين والمغرب وتونس. وكانت المملكة العربية السعودية قد استجابت لمطالبات الأئمة والعلماء وراجعت وضبطت وقت صلاة الصبح.

الخرطوم (كوش نيوز)