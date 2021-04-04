وزير المعادن يوكد حرصهم لتقديم مشاريع المسؤولية المجتمعية





اكد وزير المعادن محمد بشير عبدالله أن غياب العدالة في توزيع مشاريع التنمية في الانظمة السابقة قاد البلاد إلى مافيه الآن،قائلا ان (العيب دائماً أن تكون في موقع مسؤولية ولاتنظر للسودان بموقع الشمول . وقال الوزير خلال مخاطبته مجلس وزراء حكومة ولاية البحر الاحمر التي ابتدر زيارة لها (الأحد) لافتتاح عدد من مشاريع المسؤولية المجتمعية التي قدمتها شركات التعدين تحت إشراف الشركة السودانية للموارد المعدنية قال : ( دعونا نستشرف عهد جديد ننهي فيه الماسى وونشر الحرية والعدل والمساواة. واضاف بحسب ( سونا) “اننا اتينا إلى ولاية البحر الاحمر لتقديم الخدمات التي يستحقها إنسان الولاية ، مشيراً إلى أن ديدنهم خلال الفترة المقبلة سيكون تقديم مشاريع المسؤولية المجتمعية بكل مناطق التعدين . من جانبه كشف المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول عن تقديم (50) منحة دراسية كاملة لطلاب البكالاريوس من ولاية البحر الاحمر إلى جانب (2) إسعاف وتانكر مياه في طريقها إلى الولاية في إطار مشروعات المسؤولية المجتمعية لقطاع التعدين . وأوضح اردول أن زيارتهم لولاية البحر الأحمر تأتى في إطار تدشين مشروعات المسؤولية المجتمعية لولاية البحر الاحمر للعام 2021 والتي تشمل الخدمات الصحية والمياه في عدد ثلاث محليات بولاية البحر الأحمر بقيمة (96) مليون جنيه لافتا إلى أن الزيارة تأتي أيضا لتنظيم قطاع التعدين وأحكام التنسيق بين الجهات ذات الصلة بقطاع المعادن. من جهته كشف المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية عن برامج تقوم الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية بإعدادها للعمل في إستثمار معادن أخرى خلاف الذهب خاصة في ولاية البحر الاحمر آلتي تذخر بعدد من المعادن الأخري مثل النحاس والبوكسايت والجبص وغيرها.

الخرطوم ( كوش نيوز)