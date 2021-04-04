شرب الشاي في هذه الحالة يزيد من خطر الإصابة بالسرطان





تحدث البروفيسور فيدات غورال في مقابلة مع جريدة “جمهوريت” التركية، عن المخاطر الكبيرة لشرب الشاي الحار على الصحة.

وقال غورال إن الاستهلاك المنتظم للشاي الساخن الحار، تزيد درجة حرارته عن 65 درجة مئوية، يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء.

وأوضح الخبير، إن المخاطر تزيد بخمسة أضعاف المرات عندما يكون الشخص من المدخنين ويشرب الكحول أيضا، وأضاف من المفترض شرب الشاي عندما يكون دافئا وما لا يزيد عن ثلاثة إلى أربعة أكواب في اليوم.

دراسة راقبت آلاف المشاركين على مدى سنوات

وأظهرت دراسات أجريت في الولايات المتحدة والصين أن شرب الشاي بدرجة حرارة تزيد عن 65 درجة مئوية يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء. ولاحظ غورال أن 456 ألف شخص شارك في الدراسة، وقال: “تمت متابعة هؤلاء الأشخاص لعدة سنوات. وُجد أن المشروبات التي تبلغ درجة حرارتها 65 درجة مئوية وما فوق تزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء. كما تمت مراقبة 50 ألف شخص في أمريكا حيث توصل الباحثون إلى نفس النتيجة”.

وفي حديثه عن الإصابة بسرطان المريء، قال الخبير: “يعتبر البعض إن هذا المرض هو السبب السادس للوفاة في العالم، ويقول البعض الآخر إنه الثامن… وإن كان الشخص يشرب الشاي الساخن، بالإضافة إلى التدخين وشرب الكحول، فإن خطر الإصابة يصبح أعلى”.

انتظر ثلاث أو أربع دقائق

ونصح الخبير انتظار ثلاث إلى أربع دقائق قبل شرب الشاي كي لا يحرق الشراب الساخن جلد المريء ويسبب القرحة وإن تحول الحالة إلى مزمنة سيكون ذلك محفزا لتطور السرطان.

أعراض سرطان المريء

وذكر غورال بعض أعراض سرطان المريء قائلا: “أهم أعراضه صعوبة البلع. في هذه الحالة، نوصيك باستشارة الطبيب على الفور. خاصة إن كنت ذكرا وتدخن وتشرب الكحول والكثير من الشاي الساخن، وتتوفر في وقتنا هذا علاجات جيدة جدًا. وقد تكون هناك حاجة لعملية جراحية في بعض الأحيان”.

العربية نت