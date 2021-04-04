قرار صارم تجاه مؤسسة تعليمية بالخرطوم





يقول عبد الكريم إنّ إدارته باشرت التحقيق الأوّلي مع مدير المدرسة والمعلّم الذي وضع الامتحان، وسيتمّ تشكيل مجلس محاسبة للمدير والمعلم لتوضيح الملابسات في هذه القضية.

كشف مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم عبدالكريم حسن محمد على عن اتّخاذ إجراءات صارمةٍ بخصوص ما قامت به إدارة مدرسة الوعد الصادق أساس بنين بمحلية أمبدة .

وقال مدير الإدارة العامة، إنّ إحدى معلمي المدرسة وضع امتحانًا للطلاب يشمل فقرات من خارج المنهج، وتحضّ على إثارة الفتنة وتغويض المصلحة العامة ، وقال أن هذا السلوك لا يشبة المعلمين ولا المهنة الرسالية.

وكشف “عبدالكريم” أنّ إدارته أصدرت قرارًا إداريًا بالرقم (11) لسنة 2021م والخاص بسحب تصديق المدرسة المذكورة وتوفيق أوضاع طلابها ، وذلك استنادًا على المادة (56) من لائحة التعليم الخاص والمادة 28/ب من قانون التعليم الخاص لسنة2015ز.

وطالب القرار تعيين مدير جديد للمدرسة من قبل الشؤون التعليمية بالمحلية وتسليم الاختام وكشوفات الطلاب والمعلمين لإدارة التعليم بالمحلية.

وأمنّ القرار على توفيق أوضاع الطلاب مع أولياء الأمور عبر السلطات المعنية في المحلية.

باج نيوز