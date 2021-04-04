السودان يعلن دعمه الكامل للملك عبد الثاني والشعب الأردني





وفق بيانٍ صحفي، الأحد، صادر من وزارة الخارجية السودانية.

أعلن السودان عن وقوفه الكامل ودعمه لجلالة الملك عبد الله الثاني والشعب الأردني.

وقالت الخارجية السودانية في بيانها، الأحد، إنّها مساندة لكافة الإجراءات التي تقوم بها حكومة الملك عبد الله الثاني والتدابير التي تتخذّها في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الأردن.

وأضافت” يؤكد السودان مساندته التامة لكافة الإجراءات التي تقوم بها حكومة جلالة الملك عبدالله الثاني والتدابير التي تتخذها في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الأردن”.

والسبت أعلن الأردن، عن اعتقالات طالت رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، وآخرين إثر “متابعة أمنية حثيثة”، فيما تحدثت صحيفة “واشنطن بوست” عن “مؤامرة مزعومة للإطاحة بالملك”.

باج نيوز