الخارجية المصرية: نجاح تسوية سدّ النهضة يتطلّب إرادة سياسية من جميع الأطراف





يقول سامح إنّ الرسالة أكّدت على النية السياسية الصادقة لمصر من أجلّ التوصّل للاتّفاق المنشود في أقرب فرصة

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن نجاح الجهود الجارية لتسوية قضية سد النهضة و تجنب تأزيم الموقف في الإقليم يتطلب توافر الإرادة السياسية لدى كل الأطراف.

وأوضحت الخارجية المصرية في بيان أطّلع عليه “باج نيوز” أنّ وزيرا الخارجية و الموارد المائية والري عقدا لقاء مع رئيس الإتحاد الأفريقي فيليكس تشيسيكيدي ، تسلم خلاله رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تؤكد حرص مصر على إنجاح مفاوضات سد النهضة التي يرعاها الرئيس الكونغولي وتثمن الجهد المقدر الذي تبذله جمهورية الكونغو الديمقراطية من أجلّ إطلاق عملية تفاوضية تفضي إلى اتّفاقٍ عادلٍ ومتوازنٍ وملزمٍ قانوناً يراعي مصالح الدول الثلاث.

وأشارت إلى أنّ الرسالة أكّدت على النية السياسية الصادقة لمصر من أجلّ التوصّل للاتّفاق المنشود في أقرب فرصة ممكنة وقبل موسم الفيضان المقبل ، وتطلّعها لنجاح اجتماعات كينشاسا في إطلاق مسار فعّال للمفاوضات بمشاركة الشركاء الدوليين وبما يمكن الدول الثلاث من إيجاد حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية بهدف بلورة إتفاق شامل لملء و تشغيل السدّ.

باج نيوز