باحثون: تناول البيرغر مرة في الأسبوع قد يسبب الوفاة





نشرت صحيفة “الصن” البريطانية أن دراسة حديثة توصلت إلى أن تناول البيرغر أو لحم الخنزير المقدد أو صوص السجق مرة واحدة في الأسبوع يمكن أن يتسبب في الوفاة. وحسب الصحيفة، فقد كشفت الدراسة أن الأشخاص الذين يتناولون 150 غرامًا من اللحوم المصنعة كل سبعة أيام هم أكثر عرضة بنسبة 46٪ للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. كما أنهم أكثر عرضة للوفاة بنسبة 51 في المائة مقارنة بالأشخاص الذين لا يأكلونه، لأن اللحوم المصنعة تحتوي على دهون مشبعة تسد الشرايين. وفي هذا الاطار(بحسب الشرق الأوسط) وجدت الدراسة التي شملت 21 دولة أن اللحوم غير المصنعة لا تضر بالصحة، وتقول البروفيسور رومينا إقبال من جامعة الآغا خان في كراتشي بباكستان “يجب تشجيع الحد من تناول اللحوم المصنعة”. من جهتهم، قال الباحثون “ارتبط تناول اللحوم المصنعة المرتفعة بمخاطر أعلى للوفاة الإجمالية وأمراض القلب والأوعية الدموية الرئيسية”. والدراسة الجديدة التي بدأت في عام 2003 ألقت الضوء على تناول اللحوم والصحة من البلدان المنخفضة والمتوسطة والعالية الدخل. وفي تعليق على هذه الدارسة الجديدة، قال الدكتور سليم يوسف، كبير مؤلفيها “إنه من خلال فحص بشكل كبير مجموعات سكانية أكثر تنوعًا وأنماطًا واسعة من النظام الغذائي تمكنا من تقديم دليل جديد يميز بين تأثيرات اللحوم المصنعة وغير المصنعة”.

الخرطوم (كوش نيوز)