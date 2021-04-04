مطالبات بتضمين المعايير الخاصة بذوي الإعاقة داخل المنشآت الصناعية المعززة للصحة





تقول لمياء عبد الرحمن إنّ الجهود تأتي استنادًا على الاتّفاقية الدولية التي وقعت عليها حكومة السودان مسبقًا.

طالبت لجنة المنشآت الصناعية المعزّزة للصحة بضرورة تضمين المعايير الخاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة داخل معايير المنشآت الصناعية المعززة للصحة”كود البناء”.

ووجّه مدير الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي بوزارة الصحة الخرطوم، محمود القائم، بتسليم نسخة من كود المباني لمدير عام الوزارة، توطئةً لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة المؤسسات الخدمية قيد الإنشاء أو الصيانة تطبيقًا للكود .

وكشفت مدير إدارة النماذج المعزّزة للصحة بوزارة الصحة الخرطوم لمياء عبدالرحمن عبد الفضيل عن توصية بضرورة المصادقة من متخذيّ القرار على وثيقةٍ متكاملةٍ بالتزام كافة الجهات الدامجة لبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة داخل خططهم بحيث يتمّ التأمين عليها بشكلٍ عمليّ وجدي من قبل والي الخرطوم.

باج نيوز