بداية استخدام البطاقات المصرفية العالمية في السودان





بدأ السودان في التعامل مع البطاقات المصرفية العالمية عبر بنك المال المتحد بسقف مالي يعادل 4 آلاف دولار كحد أقصى للسحوبات اليومية و20 ألف دولار أسبوعياً، فيما يصل الكاش إلى 200 دولار داخلياً و800 دولار خارجياً، مشترطاً إيداع 100 دولار كحد أدنى لفتح الحساب بالعملة الأجنبية تخصم منها 75 دولاراً كرسوم لفتح الحساب.

واعلن مدير عام بنك المال المتحد يوسف التني في المنتدى التعريفي بالمدفوعات الإلكترونية العالمية باتحاد المصارف أمس، عن بداية استخدام صرافات بنك المال المتحد للتعامل مع البطاقات المصرفية العالمية في عدد من مواقع صرفات بنك المال. وقال إن بنك المال اول بنك بالسودان بدأ في إصدار بطاقة الماستر كارد العالمية في السودان.

الخرطوم ـ سارة إبراهيم

صحيفة الصيحة