الأردن تطلب (250) ألف رأس من صادر الماشية السوداني





طلبت الأردن استيراد 250 ألف رأس من الخراف الحية السودانية.

وتعهد وزير الثروة الحيوانية، الحافظ إبراهيم عبد النبي، بتذليل وتوفير كل احتياجات المحاجر والمسالخ، وذلك استعدادا لموسم صادرات الهدي والاضاحي للسعودية.

وقال في تصريح صحفي امس، إن بروتكول صادر اللحوم والهدي مع المملكة، تمت إجازته وأن وفدا من جنوب إفريقيا سيزور الخرطوم لإتمام صفقة استيراد هذه اللقاحات، موضحا لدى جولته التفقدية لمسلخ الكدرو، إن الوزارة عازمة على إنجاح موسم صادر الماشية دون تعثر وتخطي كافة العقبات خاصة توفير اللقاحات من دولة جنوب إفريقيا، وفقا لاتفاق الوزارة مع السلطات السعودية بعد أن ثبتت فاعلية اللقاح المستورد من هناك، واضاف : الحكومة تولي عناية خاصة لعملية تأهيل البنية التحتية لقطاع صادرات الماشية الحية واللحوم خاصة المحاجر والمسالخ.

وقال إن السودان سيتقدم بمشروعات استثمارات كبيرة متعلقة، بعمليات صادرات اللحوم لاجتماعات دول نادي باريس المزمع عقده في مايو المقبل .

الخرطوم : ابتهاج متوكل

صحيفة السوداني