وزير شؤون مجلس الوزراء يشدد على توفير الأدوية المنقذة للحياة بشكل عاجل





رأس وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف الاثنين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الاجتماع الخاص بالإمداد الدوائي، وذلك بحضور وزير الصحة دكتور عمر النجيب ، ومشاركة كل من وكيل وزارة الصحة ، المدير العام المكلف للصندوق القومي للإمدادات الطبية والأمين العام المكلف للمجلس القومي للأدوية والسموم و نائب محافظ بنك السودان المركزي وممثلي كل من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي , بنك الخرطوم , محفظة السلع الاستراتيجية واللجنة التسييرية لمستوردي الأدوية. وشدد وزير شؤون مجلس الوزراء على اهمية توفير الأدوية المنقذة للحياة وأدوية الأمراض المزمنة وإزالة كافة العقبات التي تجابه الإمداد الدوائي بشكل عاجل . وأوضح وزير الصحة في تصريح صحفي ان الاجتماع ناقش سبل توفير التمويل الإسعافي للصندوق القومي للإمدادات الطبية للاستمرار في أداء دوره في استيراد وتوفير الأدوية المدعومة للمراكز القومية بالمجان مبينا أنه تمت مناقشة كل الإشكالات التي حدثت في الفترة الماضية والتحديات والعقبات التي تواجه الإمداد الدوائي. وأكد وزير الصحة التزام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بتوفير كافة الاحتياجات المالية وعمل الاعتمادات اللازمة عبر بنك السودان المركزي لفتح حسابات من بنوك معتمدة لاستيراد الادوية . وأضاف دكتور عمر النجيب ” ان الاجتماع يمثل خطوة في اتجاه حل الضائقة المتعلقة بمسألة الدواء بالبلاد وضمان وجود حلول مستديمة و طي صفحة ازمة الدواء . من جانبه أوضح وكيل وزارة الصحة الاتحادية الدكتور أسامة احمد انه تم تحديد الأدوية المنقذة للحياة التي تدعمها الدولة والسياسات الإدارية والفنية للإمداد الدوائي .

الخرطوم ( كوش نيوز)