اللجنة الوزارية لمعالجة الضائقة المعيشية توجه بحل أزمة الوقود





وجهت اللجنة الوزارية لمعالجة الضائقة المعيشية في إجتماعها الاثنين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف، بزيادة الضخ من إحتياطي الوقود بصورة فورية من أجل معالجة الأزمة الحالية في الوقود وناقشت العديد من القضايا المتعلقة بالضائقة المعيشية، واستمعت لخطة وزارة الطاقة والنفط لمواجهة الإشكالات المتعلقة بتوفير الإحتياجات من الوقود والغاز ومشكلة التوزيع في العاصمة والولايات. وأكد المهندس خالد عمر يوسف وزير وزارة شؤون مجلس الوزراء ، ضرورة التنسيق بين جميع الجهات ذات الصلة فيما يتعلق بمسألة إستيراد وتوزيع الوقود بما يضمن إنسيابه بصورة طبيعية وناقش الإجتماع بحسب ( سونا) كذلك مسألة توفير المبالغ المطلوبة لشراء القمح من المزارعين، حيث أكدت وزارة المالية إلتزامها بتوفير التمويل اللازم لشرائه، فضلاً عن إستمرار الدعم لتوفير الجازولين للقطاع الزراعي حتى نهاية الحصاد. من جانبه أوضح وكيل النفط بوزارة الطاقة والنفط السيد وليد عصام الدين محمد سعيد خلال الإجتماع أن هنالك عدد 5 بواخر جازولين و باخرة بنزين و باخرة غاز بميناء بورتسودان قيد الإجراءات، إضافة لإستكمال الإجراءات لباخرة فيرنس الأمر الذي سيسهم في حل مشكلة توفير الإمداد الكهربائي خلال شهر رمضان المعظّم. واطمأن الإجتماع على إكتمال صيانة المصفاة للعمل بطاقتها القصوى ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء من أجل المساهمة في حل أزمة الوقود الحالية.

الخرطوم ( كوش نيوز)