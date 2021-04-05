وزير الثروة الحيوانية يدعو الى توطين صناعة الأدوية البيطرية





دعا وزير الثروة الحيوانية والسمكية الأستاذ حافظ إبراهيم عبد النبي إلى توطين صناعة الأدوية البيطرية وذلك بعمل شراكات مع القطاع الخاص حتى يساهم في الإستهلاك المحلي. وقال لدى زيارته للشركة العربية للأدوية، إن أبواب الإستثمار مفتوحة في مجال الأدوية البيطرية للمستثمر الأجنبي والمحلي وذلك للحفاظ على القطيع القومي وتنمية الصادرات. وأكد الوزير بحسب ( سونا) دعمه لتوفير الخدمات البيطرية وتذليل العقبات التي تواجه قطاع الثروة الحيوانية بجانب الإستفادة من تجارب الدول المتقدمة في تصنيع الأدوية البيطرية.

الخرطوم ( كوش نيوز)