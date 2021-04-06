موسيقار سوداني يناشد الرئيسي المصري





الموسيقار الشاب الشافعي شيخ ادريس يعيش في جمهورية مصر العربية هو وأسرته.. إقامته هناك أتاحت له معاينة ومعايشة مشاكل المهاجرين السودانيين في مصر.. حيث ذكر الشافعي في مدونة له كتب فيها(ما لا احب الحديث عنه واتهرب منه ولكن أجد نفسي مجبر علي الأقل من باب النصح وتدبر الامور قبل اتخاذ أي قرار ..

هناك بعض الاسر السودانية اختارت الحضور الي مصر والاستقرار فيها دون تخطيط مما عرضها لكثير من المعاناة

نعم هناك أسر مستورة الحالة ووضعها كويس ومقنن ..

لكن تبقي أن هناك فئة تعاني أشد المعاناة من جراء الظروف المعيشية من أكل وشرب وعلاج وايجار والايجار هذا هو (اس المشاكل) وقلة العمل وانعدامه في بعض الأحيان وتبدأ المعاناة الحقيقية حينما تنتهي فترة الإقامة ويبدأ عداد الغرامة المالية جراء كسر الإقامة بالدوران والسنة الواحد تكلف الفرد مالا يقل عن تلاتة الف جنيه مصري وقس علي ذلك بعدد أفراد الأسرة ..

والان هناك أسر تنوي الرجوع الي السودان ولكن تجابه بمشكلة الغرامة المالية الكبيرة فمثلاً أسرة تتكون من ثلاثة أو أربعة أفراد مكثت في مصر ثلاثة سنين يلزم هذه الأسرة دفع ما لايقل عن عشرون ألف جنيه مصري حتي يتمكنو من المغادرة فمن أين لهم بهذه المبالغ ..وكل هذا من جراء عدم التخطيط السليم والتفكير في الهجرة الأسرية دون النظر إلي مألات توابعها..

مانراه بااعيننا ونعايشه يوجع القلب ويتطلب منا المناشدة عسي لعل الله يحدث بعد ذلك امراً..

نناشد بكل محبة ..

اولاً الي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية بااعفاء الأسر السودانية من ليس لديهم مقدرة على دفع الغرامات من العودة إلى السودان ..

وثانياً الي حكومة السودان العمل والتنسيق مع الحكومة المصرية في حل نهائي لمشكلة الغرامات المالية الكبيرة التي تعاني منها بعض الأسر ..

وثالثاً الي كل من يفكر في الهجرة الأسرية الي مصر استخير واستشير ثم فكر صعوبة الحياة أصابت كل العالم وليس السودان فقط.. فلابد من التخطيط السليم والتفكير والله من وراء القصد

سراج الدين مصطفي

صحيفة الصيحة