استمرار تدفق التحويلات والدولار يسجل(383) جنيها في الموازي





كشف متعاملون في الأسواق الموازية عن استقرار أسعار العملات الأجنبية مع استمرار تدفق التحويلات عبر القنوات المصرفية ما أدى إلى تراجع الطلب على النقد الأجنبي.

وطبقاً لمتعاملين تحدثوا لـ(السوداني) فإن سعر البيع للدولار سجل خلال تداولات الإثنين 383جنيها والشراء 382 جنيها فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 102جنيه والشراء 101جنيه بينما بلغ سعر البيع للدرهم الاماراتي 103جنيهات والشراء 102جنيه كما بلغ سعر البيع لليورو 455جنيها والشراء 450 جنيها.

الخرطوم :الطيب علي

صحيفة السوداني