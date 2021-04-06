الغابات: (7) ملايين فدان بحزام الصمغ بحاجة لتأهيل





قال مدير الهيئة القومية للغابات بشمال كردفان، محمدين الأمين محمدين إن حجم المساحات التي تحتاج إلى تعمير من حزام الصمغ العربي بالولاية بلغت (7) ملايين فدان، فيما تبلغ مساحة الحزام (12) مليون ونصف فدان بكافة محليات الولاية، ما عدا محليتي سودري وجبرة الشيخ .

وأوضح مدير غابات ولاية شمال كردفان في تصريح لـ(وكالة السودان للانباء) أن المساحات المعمرة حاليا تبلغ (5) ملايين فدان، وأضاف أن المساحات المستهدفة للتعمير تحتاج إلى مليار و400 مليون شتلة هشاب، مشيرا الى أن هناك تدخلات من قبل الهيئة القومية للغابات وبعض المنظمات والمشاريع لانتاج مليوني شتلة سنويا عن طريق الجهود الرسمية والشعبية .

صحيفة السوداني