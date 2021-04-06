أصحاب مخابز زيادة الردة لنسبة (85%) وراء رداءة الخبز





شكا عدد من اصحاب المخابز والمواطنين بولاية الخرطوم من رداءة الدقيق ، كاشفين عن ارتفاع نسبة استخلاص الردة الى (85%) بدلاعن (78%) وعدم تطبيق المواصفة .

وندد عدد من المواطنين في حديثهم لـ(السوداني) برداءة الخبز في شكله وطعمه .

وقال المواطن السر علي ان الخبز رديء الصنع ولا يمكن الاحتفاظ به لاكثر من يوم مناشدا الحكومة بالتدخل لحل اشكالية الجودة والوفرة.

وأكدت المواطنة علوية فضل الله على رداءة الخبز المدعوم عن التجاري ، مشيرا الى انها تعاني في الحصول على الخبز وانه غير جيد من كل النواحي الطعم واللون ما انعكس على شراء كمية طفيفة من الخبز بصورة يومية.

وأرجع الامين العام لشعبة المخابز عبدالرحمن الباقر لـ(السوداني) رداءة الخبز لعدم تطبيق المواصفة واستخلاص الردة من الدقيق ، لافتا الى ان المواصفات تتمثل في الاجواء ونوع القمح فهنالك شركات لم تطبق المواصفة في الدقيق فيتم استخدام (85%) من رداءة القمح .

واكد صاحب مخبز ببري مصطفى محمد في حديثه لـ( السوداني) زيادة نسبة الردة في الدقيق وقال انها مسئولية المطاحن والحكومة فلا بد من فصل الردة عن القمح المستخدم في الخبز وتقليل نسبة استخلاص الردة من القمح .

وقال صاحب مخبز ببحري عبدالهادي دارقيل ارتفع نسبة الردة وراء رداءة دقيق الخبز ما انعكس على لونه وطعمه وكثيرمن المواطنين فضلوا شراء الخبز التجاري اكثر من المدعوم رغم ارتفاع سعره ، لفتا لخلط الدقيق بالفتريتة الحمراء ما انعكس على اللون.

ويرى عضو اللجنة الاقتصادية بجمعية حماية المستهلك د. حسين القوني ان المواصفات والمقاييس هي الجهة المسئولة عن ذلك ، وناشد بتوضيح رسالة اعلامية للمواطن عن المواصفة لان الخبز الحالي الذي يباع بالمخابز رديء ولم نعتاد عليه من قبل وغير مقبول من حيث اللون والطعم اضافة الى ضرورة التاكد من الاوزان فهنالك اختلال فيها من بعض المخابز ، مضيفا بان المواصفة تتمثل في نوع الدقيق من حيث الجودة ونوع الخميرة.

الخرطوم :عبير جعفر

صحيفة السوداني