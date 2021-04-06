قصة معلم سعودي تقاعد.. واختار طريق الزراعة





بعد مسيرة حافلة في التعليم، قرر معلم سعودي التقاعد، ليعود إلى مهنة أجداده في الزراعة، فاستطاع إنشاء 25 بيتاً محمياً في محافظة صامطة بمنطقة جازان. واحتفت فيه وزارة البيئة والمياه والزراعة، ونشرت قصته في فيديو على حسابها الرسمي في “تويتر”. وفي حديثه “بحسب العربية.نت”، قال “أ. يحيى طالبي” إنه عمل كمعلم للتربية الإسلامية، إلا أنه ورث مهنة الزراعة عن أجداده. بعد مسيرة حافلة في قطاع التعليم.. “أ. يحيى طالبي” يبدأ مسيرته الزراعية ليصل لـ 25 بيت محمي حتى الآن — وزارة البيئة والمياه والزراعة كما تابع: “في بداية مشواري الزراعي بدأت بعدد قليل من المحميات والمزروعات بهدف تأمين الخضراوات لأهالي المحافظة، حتى تطورت الفكرة وأصبح مشروعي مصدراً لمناطق السعودية، محملاً بأنواع الخضراوات والفواكه”. هكذا بدأت القصة! إلى ذلك أضاف: “بدأت القصة مع شقيقي الذي لفت انتباهي إلى شح بعض الخضراوات في بعض المواسم، وارتفاع أسعارها إلى مستويات كبيرة، لذا قررت الدخول إلى التجربة، والاستفادة من عمليات الإرشاد الزراعي التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة، حتى استطعت استغلال وقت الأجواء الحارة لإنشاء بيوت محمية والاستفادة من هذه التقنية”. وأبان: “المزرعة تنتج كافة الخضراوات، ويصل إنتاجها يومياً إلى 600 كلغم”، لافتاً إلى أنه يجري الآن دراسة المعوقات والسلبيات والعمل على تحسين كافة الأمور للتحسين وزيادة الإنتاج، مشيراً: “قمت الآن بتجربة زراعة 400 شجرة من المانغو و800 شجرة من الفل الجيزاني و400 نخلة”.

الخرطوم (كوش نيوز)