المبعوث البريطاني الخاص لمنع المجاعة والشؤون الإنسانية في السودان





تقول السفارة البريطانية إنّ المملكة المتحدة تدعم انتقال السودان إلى الديمقراطية من خلال المساعدات الإنسانية والإنمائية بما في ذلك 40 مليون جنيه إسترليني لبرنامج دعم الأسرة في السودان “ثمارات” و 65 مليون جنيه إسترليني في 2020-21 كمساعدات إنسانية.

وصل المبعوث البريطاني الخاص لمنع المجاعة والشؤون الإنسانية، نيك داير، العاصمة السودانية الخرطوم.

وتأتي الزيارة في أعقاب الزيارة التاريخية التي قام بها وزير الخارجية دومينيك راب للخرطوم في يناير الماضي وزيارة المبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان السيد روبرت فيرويذر الشهر الماضي.

وسيلتقي داير بوزير الداخلية ووزير التنمية الاجتماعية وعضو مجلس السيادة محمد التعايشي لمناقشة التقدّم المحرز في تنفيذ اتّفاق جوبا للسلام وخطة الحكومة لحماية المدنيين. قال السيد داير لدى وصوله

وقال داير في تصريحٍ صحفي، الثلاثاء،”يسعدني أنّ أكون في السودان وأسمع كيف سيحدث تنفيذ اتّفاقية جوبا التاريخية للسلام فرقًا حقيقيًا في حياة الكثيرين ممن عانوا عقودًا من الصراع”.

وأعلن داير عن مواصلة المملكة المتحدّة العمل مع حكومة السودان والشركاء في الأمم المتحدة لبناء سودانٍ سلميّ ومزدهرٍ وديمقراطي”.

ومن المقرّر أنّ يلتقي داير بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان ، فولكر بيرثيس و رؤساء وكالات الأمم المتحدة لمناقشة دعم الأمم المتحدة لحكومة السودان في بناء السلام وحماية المدنيين والاستجابة الإنسانية.

ومن المنتظر أنّ يسجّل زيارةً إلى زالنجي للتعرّف بشكلٍ مباشرٍ على الوضع على الأرض من ممثلي السكان النازحين والمتضررين والمسؤولين الحكوميين وشركاء الأمم المتحدة.

ومنذ أبريل 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية بعد عزل الجيش عمر البشير عن الحكم، إثر احتجاجاتٍ شعبيةٍ لترديّ الأوضاع الاقتصادية.

باج نيوز