الإتحاد الأوربي يعرب عن قلقه لتجدد العنف بالجنينة





أعرب الإتحاد الأوربي عن قلقه البالغ إزاء مقتل وجرح العشرات من المدنيين في الجنينة بغرب درافور.

وأضاف في تغريدة على موقعه في الإنترنت عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الأخيرلأحداث العنف بمدينة الجنينية بولاية غرب دارفور، مطالباً جميع مكونات الحكومة الإنتقالية بذل قصارى جهدها لوقف العنف.

ولفت الإتحاد الأوربي إلى تكرر نفس المشاهد المؤلمة لإحراق المنازل والقتلى والجرحى ، بعد أكثر من ستة أشهر على توقيع إتفاق جوبا للسلام.

وجدد الإتحاد الأوربي التأكيد بأن المواطنين في الجنينة وجميع المناطق في السودان يستحقون السلام والأمن.

سونا