مجلس الصحوة الثوري يدعو إلى مصالحة وطنية شاملة





شدد مجلس الصحوة الثوري على ضرورة إجراء مصالحة وطنية شاملة لا تستثني أحداً باعتبارها المخرج لأزمات البلاد ، وطالب بضرورة الترفع عن التشفي وتصفيه الحسابات، وقال عضو مجلس الصحوة الثوري هارون محمود مديخير لدى مخاطبته حفل تكريم الادارة الاهلية لقبيلة الرزيقات لقيادات من أبنائها بمحلية أمبدة أمس ( خرجنا من المعتقل ولدينا رؤية تتمثل في توحيد الشعب وتحقيق المصالحات القبلية، والبلاد تمر بمشاكل ومحن عصيبة، وهي الآن في مفترق طرق و هنالك صراعات يجب ان نفكر في كيفية معالجتها” مؤكدا رغبتهم في أن يكون السودان موحداً، وأوضح هارون أن السجن فيه منافع واضرار، وذكر تعرضنا للسجن في قضية سياسية وطنية وفيه منافع وخرجنا منه مرفوعي الرأس وبرؤية لتوحيد الشعب السوداني، وأعرب مديخير عن أمله بأن تخرج الثورة السودانية بالبلاد من الأزمات التي تشهدها هذه الفترة ، وحث الذين لم يوقعوا على السلام على اللحاق بركب السلام، وامتدح جهود النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو في تحقيق السلام بالبلاد.

الخرطوم : أحمد جبارة

صحيفة الجريدة