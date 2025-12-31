قافلة طبية لرابطة الأطباء السودانيين بدولة قطر تصل البلاد

وصلت القافلة الطبية التي تقودها رابطة الأطباء السودانيين بدولة قطر إلى مدينة بورتسودان الثلاثاء وتضم 11 استشاريًا واختصاصيًا في عدد من التخصصات الدقيقة، في إطار الجهود الإنسانية والطبية لدعم القطاع الصحي بالسودان.

ويجري تنظيم المخيمين العلاجيين المجانيين بالتعاون مع وزارتي الصحة بولايتَي الخرطوم وكسلا، ووزارة الصحة الاتحادية، وصندوق إعانة المرضى، بما يعزز الشراكة المؤسسية في تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين.

ويقوم الفريق الطبي لرابطة الأطباء السودانيين بدولة قطر (SUDAQ) اعتبارًا من الخميس الأول من يناير 2026 ولمدة أسبوع بتنفيذ عمليات جراحية متقدمة في مجالات الكلى والمسالك البولية والبروستاتا ومناظير الجهاز الهضمي، وتستهدف 250 حالة، وذلك عبر مخيمين طبيين في أم درمان وكسلا.

ويشارك في المخيمين عدد من الاستشاريين والاختصاصيين، ويشرف على تنسيق القافلة الطبية د. نادر إبراهيم عابدون فضل، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية.

اوضح د. نادر إبراهيم عابدون منسق القافلة الطبية ، انهم يستهدفون 250 مريضًا في ولاية الخرطوم ، واجراء جراحة المسالك البولية والكلى والبروستاتا ومناظير الجهاز الهضمي بمستشفى امدرمان وهناك 50 حالة لجراحة الاطفال “المعقدة” بولاية كسلا والتي توقفت بسبب الحرب .

وقال إن القافلة بالتعاون مع وزارات الصحة بولايتي الخرطوم وكسلا و”الاتحادية.

واشار إلى أن القوافل ستستمر إلى ان نسير قوافل بطريقة عكسية من السودان الى كل العالم.

وفي السياق، قال د. سهيل محمد جمال السكرتير العام للرابطة “إن القافلة الطبية تأتي استمرارًا لدور الرابطة في خدمة المجتمع السوداني، وتتزامن مع الذكرى السبعين للاستقلال المجيد ، ونأمل ان يعود علينا والدولة تنعم بالأمن والامان والناس كلها راجعة تعمر البلد من جديد”.

وتضطلع رابطة الأطباء السودانيين بدولة قطر بدور وطني وإنساني بارز في دعم القطاع الصحي بالسودان، من خلال تنظيم القوافل الطبية التخصصية، وتوفير العلاج المجاني للفئات الأكثر احتياجًا. وتسهم الرابطة في نقل الخبرات الطبية الحديثة إلى الداخل، والتعاون مع وزارة الصحة والمستشفيات بما يخفف من معاناة المرضى.