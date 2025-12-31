الحكم بالاعدام على مشارك مع التمرد بودالعقلي

قدمت النيابة العامة بالكلاكلة اليوم المتهم (و.م.ع) للمحاكمة تحت المواد (26-50-51) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 والمتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري .

وتعود الوقائع الى ان المتهم كان يعمل مستنفرا مع المليشيا بمنطقة ودالعقلي وكان يحمل بندقية كلاش وعمل بارتكاز شارع الستين مع القوة المتمردة كما عمل بمخبز يتبع لمصلحة احد قادة التمرد .

تم سماع قضية الاتهام واستجواب المتهم وسماع قضية الدفاع واصدرت المحكمة حكما في مواجهته بالاعدام شنقا حتى الموت تعزيرا .

صدر الحكم في حضور محامي الدفاع وتولى مولانا وكيل ثالث النيابة عبدالله بابكر عبدالله تمثيل الاتهام امام المحكمة .

سونا