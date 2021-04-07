افتتاح الخيمة الرمضانية باسواق البيع المخفض ببحري





افتتحت “الخيمة الرمضانية” ، باسواق المؤسسة التعاونية الوطنية، اشتملت على كل احتياجات المواطن من السلع الرمضانية ، باسعار مخفضة بمتوسط يتراوح ما بين ٣٠ الى ٤٠ ٪.

وقال مدير المؤسسة عادل العبيد، في تنوير صحفي امس، ان الخيمة تستمر طيلة شهر رمضان ، مع الزام الشركات والتجار بشروط الوفرة والجودة لكل البضائع والمنتجات ، واضاف : المؤسسة تستعد لفتح منافذ بيع لصغار المنتجين ، خلال الفترة المقبلة لتستوعب منتجاتهم المختلفة، مع الالتزام بشروط وضوابط اسواق البيع المخفض، مؤكدا النظر في شكاوى وملاحظات المواطنين ومعالجتها، منوها الى ان اسعار السلع (غير ثابتة) ، انما تغيير وفق تكلفة الإنتاج للشركات والمصانع والمتغيرات الاقتصادية بالبلاد ، مشيرا الى ان الاسواق تشهد إقبالا كبيرا للمواطنين.

وشدد بعض وكلاء الشركات على نشاط القوى الشرائية بالاسواق، وانهم يضطرون الى توريد البضائع مرتين يوميا صباح ومساء، وقالوا ان الاسواق سهلت امر انسياب البضائع والسلع للمواطنين، من المصنع للبيع مباشرة، وتقليل مصروفات توزيع (الوقود)،موضحين ان توزيع البضائع للتجار يتم اغلبه بالدفع الآجل ، وحاليا صار البيع بالـ(كاش)، ولفت الى ان معدلات البيع للشركة الواحدة، تتراوح يوميا مابين ١.٥ الى ٢ مليون جنيه ، كذلك ان بعض البنوك صارت تأخذ السيولة من السوق.

يذكر ان المؤسسة التعاونية الوطنية، افتتحت في مارس المنصرم، اكبر مجمع اسواق للبيع المخفض بالخرطوم بحري ، بمشاركة ٢٨ شركة خاصة، و شركات المؤسسة العسكرية.

الخرطوم : ابتهاج متوكل

صحيفة السوداني