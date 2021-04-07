منوعات

السعودية.. نقل قطاع العمرة قريبا إلى وزارة السياحة

2021/04/07
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أعلن وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية الدكتور عصام بن سعيد عن انتقال قطاع العمرة لوزارة السياحة قريبا.

ووفق صحيفة ”الوطن“ المحلية، فقد حث وزير الحج والعمرة خلال اجتماع رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للحج والعمرة، بسرعة ترتيب اللجنة لعقد اجتماع مع وزارة السياحة بهذا الصدد.

وأكد أن الهدف من إحالة قطاع العمرة للسياحة هو تحقيق الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، مشددا على أهمية شمولية شركات ومؤسسات خدمات المعتمرين والزوار، لبرامج السياحة الداخلية لإثراء تجربة المعتمر، وعدم اقتصارها على نشاط العمرة.

إرم نيوز

2021/04/07
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