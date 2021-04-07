بسبب الوقود والدولار زيادات عشوائية في تذاكر السفر للولايات





شكا عدد من أصحاب البصات السفرية من ارتفاع تكلفة التشغيل وزيادة سعر الوقود ما انعكس على حدوث زيادة عشوائية في سعر التذاكر للولايات ، متوقعين انهيار القطاع حال عدم تدخل الحكومة العاجل لحل المشاكل جذريا .

وتوقع صاحب شركة السمراوي شمال للبصات السفرية سميرعرش الدين في حديثه (السوداني) انهيار قطاع البصات السفرية حال استمرار المشاكل الحالية وعدم تدخل الحكومة بوضع معالجات خاصة بعد زيادة الضرائب بنسبة (22%) وارتفاع سعر الدولار الجمركي ووجود ندرة في الوقود ، لافتا لوجود مركبات تعمل في المجال غير مطابقة للمواصفات والمقاييس ، مبينا ان سعر تذكرة الخرطوم الدمازين (3٫100) الف جنيه ، متوقعا حدوث زيادة في أسعار التذاكر بنسبة ،30 % ، واوضح بان بعض تجار قطع الغيار والاسبيرات يسعرو على مزاجهم ، طالب سمير بوضع حد بسبب الوقود ، كاشفا عن توقف عدد من البصات والشركات لتاثرها بارتفاع مدخلات التشغيل وندرة الوقود و ضعف قيمة التذكرة .

وقال رئيس تجمع اصحاب البصات السفرية وصاحب شركة تايقر معمر عبدالحميد في حديثه لـ(السوداني) ان زيادة الدولار الجمركي والوقود اثرت سلبا بحدوث زيادات عشوائية على التذاكر بالسوق ، واصفا زيادة الوقود بالكارثة وانها تسببت في تراجع حركة السفر بين المدن والولايات ، مشيرا الى ان غرفة البصات لم تصدر منشورا رسميا بالزيادة وهنالك مطالب من أصحاب البصات بزيادة تعرفة التذكرة بنسبة (60-80%) نتيجة لارتفاع كافة مدخلات التشغيل لتاثرها بارتفاع سعر الدولار الجمركي خاصة وأن كافة قطع الغيار يتم استيرادها من الخارج ، مبينا ارتفاع سعر تذكرة الفاشر امدرمان من (7) الى (12-15) الف جنيه.

واكد صاحب شركة بيرفكتا للنقل بابكر محمد على اهمال الجهات المسؤولة للميناء البري مما أدى لحدوث ضرر كبير على اصحاب البصات والشركات من ندرة الوقود ، مبينا اثر ارتفاع سعرالدولار الجمركي على مدخلات التشغيل لافتا لارتفاع سعر الاطارات لـ(150) الف جنيه للجوز.

وطالب بتخصص محطات وقود لقطاع البصات وتكوين جهاز رقابي لقطاع النقل ، مشيرا الى زيادة الطلب على السفر هذه الايام واغلب المواطنين يفضلون قضاء رمضان وعطلة العيد بالولايات ، واوضح بان عدد البصات التي تعمل حاليا اقل من (50%) .

وكشف الامين العام للغرفة القومية للبصات السفرية حسن عبدالله حمد في حديثه لـ(السوداني) عن تطبيق زيادة جديدة على التذاكر من قبل اللجنة الدائمة للبصات السفرية بنسبة( 27%) نهاية الاسبوع الحالي ، مشيرا الى توقف (60%) من اسطول البصات السفرية لاسباب مختلفة منها ارتفاع مدخلات التشغيل.

وناشد حمد وزير النفط بحل ازمة الوقود لان معظم المواطنين يتجهون للولايات لقضاء شهر رمضان وعطلة العيد ، وقال ان ازمة الوقود وزيادة السعر تنشط السوق الاسود .

الخرطوم :عبيــر جعفر

صحيفة السوداني