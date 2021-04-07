حمدوك يؤكد أهمية إيقاف تصدير خام منتج الصمغ العربي





أكد رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك ضرورة إيقاف تصدير خام منتج الصمغ العربي وتعهد بإنشاء بورصة بالأبيض للصمغ العربي والفول السوداني. واشار رئيس الوزراء خلال حديثه اليوم في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الصمغ العربى الاول(بحسب سوتا ) بمدنية الابيض بحضور والي شمال كردفان الأستاذ خالد مصطفى آدم الى ضرورة تطوير عمليات طق الصغ العربى لزيادة الانتاجية، مؤكدا على الاهتمام بمنتجي الصمغ العربي ، ووعد برفع دخول المنتجين ووضع سياسة تمويلية من البنوك أو التعاونيات لتوفير التمويل في الوقت المناسب. واشار حمدوك الى حجم التحديات بولاية شمال كردفان خاصة فيما يتعلق بتوفير مياه الشرب والكهرباء مشيرا الى وجود تحديات في ولايات أخرى لديها خصوصية مثل مناطق النزاعات والسلام، منوها إلى ضرورة الاتجاه لتحقيق القيمة المضافة للصمغ كسلعة عالمية . ولفت حمدوك لأهمية مراجعة السنة المالية بحيث يتم اعادتها لشهر يونيو حتى يوليو من كل عام، وابان أن حكومة الفترة الانتقالية تعمل من أجل تخفيف المعيشة عن المواطنين، وقال أن المجتمع السوداني يعتبر نموذج للتعايش السلمي بتلاحمه مع بعضه البعض .

الخرطوم (كوش نيوز)